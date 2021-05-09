«Спартак» в межсезонье расстанется с двумя игроками

Московский «Спартак» в предстоящее летнее межсезонье расстанется с двумя игроками. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство красно-белых намерено отпустить полузащитника Александра Ташаева и нападающего Резиуана Мирзова.

«В клубе не видят будущего у этих игроков, вне зависимости от личности нового наставника «Спартака», — заявил один из источников, знакомых с ситуацией.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

Завтра «Спартак» на своем поле примет «Химки». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Анзор Кавазашвили критично отнесся к вероятном назначению бывшего главного тренера «Бенфики» Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».