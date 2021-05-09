Кафельников хочет видеть в роли наставника «Спартака» Гвардиолу или Клоппа

Бывший российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников иронично высказался о выборе главного тренера для московской команды, передает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что основным претендентом на пост главного тренера красно-белых, который сейчас занимает немецкий специалист Доменико Тедеско, является бывший наставник «Бенфики» Руй Витория. Тедеско, у которого заканчивается контракт с красно-белыми по окончании сезона, уже не раз заявлял, что в клубе не останется.

«Не хочу обсуждать, кого бы еще пригласили, но для меня будет лучше, если пригласят Гваридолу. Бердыев? «Спартаку» нужен Гвардиола, а не Бердыев. Ну, либо Клопп, тогда было бы хорошо», — заявил Кафельников.

После 28-ми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива», при этом у красно-белых еще есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию о том, что клуб окончательно договорился с тренером Руем Виторией.