«Торпедо» подало апелляцию на решение не давать лицензию для участия в РПЛ

Футбольный клуб «Торпедо» подал апелляцию на решение Российского футбольного союза (РФС) не давать клубу лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал президент «Торпедо» Денис Маслов. 5 мая комиссия РФС по лицензированию проинформировало, что команда не лицензирована для участия в высшем дивизионе чемпионата России.

«Да, мы подали апелляцию на решение не давать «Торпедо» лицензию для участия в РПЛ», — заявил Маслов.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов», «Оренбург», московское «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза.

В текущей турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» идут первыми (и уже обеспечили себе победу в турнире), «Оренбург» занимает второе место, а «Алания» идет на четвертой позиции.

В заявлении РФС не сказано в чем претензии к «Крыльям Советов» и «Балтике», чьи арены точно соответствуют всем критериям РФС. Так не может быть по этому поводу вопросов к «Торпедо», которое заявляет домашним стадионом «Лужники».