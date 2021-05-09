Соперник Альвареса был доставлен в больницу после боя

Британский боксер Билли Джо Сондерс был отправлен в больницу после поединка с мексиканским спортсменом Саулем Альваресом на вечере бокса в США.

Об этом проинформировал журналист ESPN Марк Раймонди в своем Twitter. По его заявлению, у Сондерса подозрение на перелом правой орбитальной кости.

Поединок, который стал главным событием вечера, завершился победой Альвареса техническим нокаутом — его соперник принял решение отказаться от продолжения боя перед девятым раундом из-за того, что получил серьезную травму глаза.

Мексиканский боксер таким образом защитил титулы WBC и WBA, а также забрал себе титул WBO, который принадлежал Сондерсу. Теперь на счету Альвареса 56 побед, одно поражение и две ничьи.

Ранее сообщалось, что чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес провел поединок против обладателя титула WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса на вечере бокса, который состоялся в ночь на 9 мая в Арлингтоне (штат Техас, США).

В других боях чемпион WBO в первом наилегчайшем весе Элвин Сото защитил пояс, отправив в нокаут Катсунари Такаяму в девятом раунде, а Сулейман Сиссоко одолел Кирона Конвея раздельным решением судей — 97-92, 93-96, 95-94.