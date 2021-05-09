«Манчестер Юнайтед» готов поднять зарплату Фернандешу в два раза

«Манчестер Юнайтед» работает над новым соглашением для одного из лидеров команды — португальского полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает The Sun.

По информации источника, соответствующее предложение по контракту английский клуб сделает после завершения сезона-2020/21 Английской премьер-лиги (АПЛ). Сообщается, что по новому контракту заработная плата футболиста будет увеличена в два раза, и хавбек будет получать £200 тыс. в неделю.

Фернандеш пополнил состав «Манчестер Юнайтед» 29 января 2020 года. В нынешнем сезоне португальский футболист сыграл в 53-х матчах за английскую команду во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в итальянской «Роме». По информации источника, в подписании соглашения с испанским вратарем заинтересован лично новый главный тренер римской команды Жозе Моуринью. Португальский специалист работал вместе с де Хеа, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед».