Игрок «Баварии» Коман выиграл десятый чемпионский титул в Европе за девять лет карьеры

Мюнхенская «Бавария» досрочно оформила победу в чемпионате Германии благодаря поражению «РБ Лейпциг» от дортмундской «Боруссией» со счетом 2:3.

Для 24-летнего Кингсли Комана это стало десятым чемпионским титулом со своими клубами за 10 лет профессиональной карьеры. Вместе с «Пари Сен-Жермен» француз стал победителем Лиги 1 в сезонах-2012/2013 и 2013/2014, в составе «Ювентуса» одерживал победу в Серии А в сезонах-2014/2015 и 2015/2016 (выиграл трофеи в составах итальянского и немецкого клубов одновременно), а с 2016 года неизменно становился обладателем титула в немецкой Бундеслиге вместе с «Баварией».

«Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд. Всего на счету мюнхенского клуба 31 трофей национального первенства (1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999,2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

В данный момент «Бавария» играет с менхенгладбахской «Боруссии» и ведет 3:0, благодаря дублю Левандовского и голу Мюллеру. Идет первый тайм.

Ранее сообщалось, что «Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд.