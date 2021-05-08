Главный тренер юниорской сборной России: слезы у меня от гордости за страну и ребят

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев поделился эмоциями от выступления национальной команды на чемпионате мира. Российская команда взяла на турнире серебро, уступив Канаде в решающем матче.

«Хотелось бы видеть другой металл, но и это серебро достойно многого. Спасибо ребятам, что играли, сражались и завоевали эти медали. Они отдали всю душу, все силы. Слезы у меня на глазах? Это слезы гордости за ребят и за страну, которую мы прославляем. Самый эмоциональный момент турнира? Это полуфинальный матч, когда мы обыграли финнов и вышли в финал», — сказал Лещев в аэропорту.

Нападающий сборной России Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром турнира (12+4) и признан самым ценным игроком.

После турнира стало известно, что главный тренер команды Альберт Лещев войдет в тренерский штаб первой сборной России.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года. Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что хоккейная юниорская сборная России вернулась в Москву, команду встречали цветами.