Голкипер «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Роме»

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в итальянской «Роме», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в подписании соглашения с испанским вратарем заинтересован лично новый главный тренер римской команды Жозе Моуринью. Португальский специалист работал вместе с де Хеа, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что нового тренера «Ромы» не устраивают вратари, которые играют в команде, — ни основной вратарь римлян Пау Лопес, ни Робин Ольсен, выступающий за «Эвертон» на правах аренды. Именно поэтому покупка вратаря в ближайшее трансферное окно — приоритетная цель Моуринью.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) де Хеа сыграл в 24-х матчах, в десяти из которых отстоял «на ноль».

Ранее сообщалось, что в Риме состоялась ответная полуфинальная встреча Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. С учетом того, что в первой игре английская команда победила со счетом 6:2, то «МЮ» сыграет в финале турнира.