«Сочи» обыграл «Ротор» в матче РПЛ

«Сочи» обыграл волгоградский «Ротор» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе черноморского клуба мячи забили Александр Руденко и Артур Юсупов. За «Ротор» отличился Алексей Щеткин.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» располагается на четвертом месте, имея в активе 52 очков. В следующем туре южане встретятся с подмосковными «Химками». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Ротор» занимает 14 место, набрав 21 очко. В следующем туре клуб берегов Волги померится силами с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось о том, что клуб итальянской Серии А «Болонья» заинтересован в услугах игрока московского ЦСКА Игоря Дивеева.