Мазепин — худший по итогам первой практики Гран-при Испании

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал худший результат в первой практике этапа Гран-при Испании чемпионата мира по кольцевым автогонкам класса машин «Формулы-1». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортсмен во время подготовительного заезда проехал 22 круга, лучший из которых оказался на 3,472 секунды медленнее, чем у лидера Вальтерри Боттаса, представляющего «Мерседес». Его результат — 1.18,504.

Второе место по итогам практики занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», третье — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

В пятерку самых быстрых попали также Ландо Норрис и Шарль Леклер.

Партнер Мазепина по «Хаасу» Мик Шумахер занял 18-ю строчку в итоговом протоколе, опередив россиянина более чем на секунду.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Даниил Квят, говоря о планах на будущее, дал понять, что рассчитывает вернуться в «Формулу-1» в сезоне-2022.