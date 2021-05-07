Исмаилов вызвал американского блогера Пола на бой

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов вызвал американского блогера Джейка Пола на бой.

По его словам, Пол никогда не согласится выйти с ним в ринг.

«Вызываю его на поединок по правилам бокса. Аскрен не является боксером, у него нет понимания бокса. Любой перворазрядник накидал бы ему. Для Пола не было никакой опасности в бое с Аскреном. А вот побоксировать с Магомедом Исмаиловым — это уже совсем другая ситуация.

Я не в шутку его вызываю. Но он никогда в жизни не согласится, потому что я его ушатаю», — сказал Исмаилов в эфире телеканала «Матч! Боец».

Напомним, что Джейк Пол — известный блогер, не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена. В конце 2020 года Пол предлагал Конору Макгрегору $ 50 млн за поединок, но ирландец готовился к бою с Дастином Порье.

Ранее бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высмеял непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера за потасовку с блогером Логаном Полом.