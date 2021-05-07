Наставник юниорской сборной России напророчил Мичкову большое будущее

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Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев оценил перспективы нападающего Матвея Мичкова. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 16-летний хоккеист способен создать голевой момент из ничего.

«Мичков — талантливый игрок, у него большое будущее. Он нелогичен, неординарен, он человек-гол», — сказал Лещев.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Канада, которая завершилась победой североамериканской команды со счетом 5:3.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.

Бронзовым призером ЮЧМ-2021 стала национальная команда Швеции, со счетом 8:0 разгромившая Финляндию в матче за третье место.

Ранее нападающий сборной России U18 Никита Чибриков поделился мыслями после финала юниорского чемпионата мира — 2021.