Ротенберг объяснил поражение от Канады в финале ЮЧМ-2021 нехваткой эмоций

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг объяснил поражение от Канады в финале юниорского чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, подопечным Альберта Лещева не хватило свежести и эмоций.

«Во-первых, надо всех поздравить с тем, что мы второй год подряд завоевываем серебро. В сегодняшнем матче сказалось то, о чем говорили вчера после матча с финнами, — игра в большинстве и в меньшинстве не удалась.

В целом, сборная России показала стремление к победе, но, может быть, где-то не хватило свежести и эмоций, поскольку времени на восстановление у нас было меньше, чем у канадцев», — сказал Ротенберг.

Напомним, что финальная встреча юниорского первенства мира — 2021, прошедшая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась со счетом 5:3 в пользу канадской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российские хоккеисты остались без золотых медалей ЮЧМ в 13-й раз подряд, для канадской сборной это четвертая победа на турнире в истории и первая с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Россия в шестой раз выиграла серебряные медали ЮЧМ.