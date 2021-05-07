Капитан сборной России предположил, почему команда проиграла Канаде

Нападающий сборной России U18 Никита Чибриков поделился мыслями после финала юниорского чемпионата мира — 2021. В решающем матче российская команда проиграла сверстникам из Канады со счетом 3:5 и во второй раз подряд осталась с серебряными медалями, последнюю победу сборная России на турнире одержала в 2007 году.

По словам Чибрикова, на результате финала могли сказаться «физические факторы». Сутки назад Россия провела полуфинальную игру с финнами, канадцы играли на четыре часа раньше.

«Не знаю, что Канаде удалось сделать лучше во втором периоде, наверное, нашли момент, сыграли на микромоменте. В таких матчах нельзя ошибаться. Не знаю насчет усталости, все ребята выкладывались на полную. Может быть, физические факторы сыграли», — цитирует капитана российской сборной Sport24.

Ранее сообщалось, что самым ценным игроком ЮЧМ-2021 был признан российский форвард Матвей Мичков, Чибриков стал лучшим ассистентом.