Лещев — о финале ЮЧМ: ребята играли за страну и проявили русский характер

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев подвел итоги чемпионата мира — 2021. В финале подопечные Лещева уступили команде Канады со счетом 3:5.

По словам наставника, российские хоккеисты проявили себя лучшим образом на турнире, несмотря на поражение в финале.

«Я снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них. Не считаю, что они перехватили инициативу. В какой-то момент мы потеряли концентрацию, это повиляло на счет. Я доволен вратарем Сергеем Ивановым в сегодняшней игре, к нему нет вопросов. Мичков — талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, неординарен, но он — человек гол. Такой момент, что у нас не было турниров, все турниры были отменены, в этом году, была сложность, мы отслеживали своих кандидатов. Все, кто поехал, мне с ними было приятно работать, я ними нашел общий язык, у нас была одна семья, сегодняшний финал это показал», — приводит слова Лещева «Чемпионат.com».

Ранее Мичков назвал не самым удачным результатом серебро юниорского ЧМ.