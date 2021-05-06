Глава ЛГБТ-движения «Арсенала»: ФИФА проводит ЧМ в Катаре, где казнят геев

Глава ЛГБТ-движения болельщиков «Арсенала» Джордж Райс рассказал о бойкоте чемпионата мира в Катаре.

«Я не доверяю руководящим футбольным органам, просто взгляните на ФИФА. Следующий чемпионат мира пройдет в стране, которая криминализирует ЛГБТ, устраивает казни по законам шариата. УЕФА тоже обладает подобной репутацией, проводя финал Лиги Европы в Баку. Эти организации признают дискриминацию и борются с ней на словах, но когда дело доходит до реальных действий, то они не желают что-либо менять. Лично я склонен бойкотировать чемпионат мира по футболу 2022 года», — цитирует слова Райса издание Goal.

24 марта Сборная Норвегии по футболу провела акцию перед стартовым матчем отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Гибралтара. Футболисты вышли на построение перед началом игры в футболках с надписью «Права человека — на поле и вне его», призывая к бойкоту турнира из-за смертей рабочих при строительстве стадиона в Катаре.

Ранее независимый общенациональный союз болельщиков в Германии ProFans призвал Немецкий футбольный союз (DFB) отказаться от ЧМ-2022, сообщая о «бесчеловечных» условиях для строителей, возводящих в эмирате инфраструктуру к мундиалю».

По данным СМИ, к середине февраля в Катаре погибло 6,7 тыс. рабочих, участвующих в строительстве объектов к чемпионату мира.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали к бойкоту ЧМ по футболу в Катаре.