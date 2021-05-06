Туктамышева назвала самые ценные для нее мужские качества

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала самые ценные для нее мужские качества, передают «Известия».

«Я ценю чувство юмора, наличие интеллекта и доброту. Эти качества для меня очень важны», — сказала Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке.