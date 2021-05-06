Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон опроверг информацию о том, что он стал обманутым дольщиком в Сочи, передает Sport24.

«Пишут, что я был обманут застройщиками в Сочи? Это неправда. Не знаю, почему эта информация преподносится, как достоверная. Это похоже на ложные новости», — сказал Монсон.

Напомним, Монсон является депутатом совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.

В октагоне Монсон провел 87 боев, одержав 60 побед и потерпев 26 поражений. В последний раз он дрался 9 октября 2016 года. В том поединке он одолел американца Шеннона Ритча.

Монсон получил российское гражданство в декабре 2015 года.

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