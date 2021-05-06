Тренер «Миннесоты» лестно высказался об игре Капризова

Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Дин Эвасон лестно высказался об игре Кирилла Капризова, передает сайт турнира.

«Наверное, именно поэтому такие игроки, как Капризов, получают больше денег. Они забивают больше голов в сложных ситуациях, у них есть для этого соответствующие умения и очевидный талант», — сказал Эвансон.

Напомним, 6 мая «Миннесота» провела матч регулярного сезона с «Вегасом».

«Уайлд» уступили со счетом 2:3 ОТ. Капризов отметился дублем. В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Алекс Пьетранджело.

В турнирной таблице своего дивизиона «Миннесота» занимает третье место, набрав 71 очко. «Вегас» располагается на первом месте, имея в активе 76 баллов.

Капризов провел 52 матча, набрав 47 очков (26+21).

В следующем матче «Уайлд» сыграют с «Анахайм Дакс». Встреча состоится в ночь на 8 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

Ранее Капризов разбил нос игроку «Вегаса».