Нападающий «Вашингтона» Кузнецов попал в ковид-протокол

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов попал в медицинский протокол лиги по коронавирусу. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в своем Twitter.

Воспитанник челябинского хоккея опоздал на командное собрание вместе с голкипером Ильей Самсоновым, после чего не попали в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился победой «столичных» со счетом 6:3.

Напомним, что для Кузнецова это уже второе попадание в ковид-протокол. Первое случилось в январе нынешнего года.

В текущем розыгрыше НХЛ «Кэпс» занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 71 очко после 52 игр.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оштрафован на $5 тыс. за драку в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».