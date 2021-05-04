«В Госдуму пойдет тетя теперь, не иначе»: Уткин прокомментировал фото Тансыккужиной с флагом

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал фото шашистки Тамары Тансыккужиной с флагом России, которое та выложила в Instagram после успешной защиты титула чемпионки мира.

«В Госдуму пойдет тетя теперь, не иначе», — написал Уткин в Twitter.

В финальном матче Тансыккужина встречалась с представительницей Польши Натальей Садовской. Тансыккужина вырвала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

Во время четвертого раунда, который прошел 28 апреля, произошел неприятный инцидент, когда к игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Ту партию россиянка проиграла.

Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что победу россиянки на ЧМ по шашкам сравнили со злым русским медведем.