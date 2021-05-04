В «Спартаке» отреагировали на информацию о новых кандидатах на пост главного тренера

В московском «Спартаке» прокомментировали информацию о новых кандидатах на пост главного тренера команды, который станет вакантным после окончания сезона..

«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория. Можете продолжать список до бесконечности. Все узнаете после 16 мая», — сказал директор по коммуникациям с общественностью красно-белых Антон Фетисов «Чемпионату».

По информации разных СМИ, основными кандидатами на пост главного тренера «Спартака» являются португальцы Леонарду Жардим и Руй Витория. В качестве кандидатов называются также имена наставника «Лиона» Руди Гарсии и главного тренера «Славии» Индржиха Трпишовски.

Напомним, в декабре 2020 года наставник «Спартака» Доменико Тедеско заявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выбрал Жардима в качестве основного кандидата на пост главного тренера.