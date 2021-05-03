Обладатель Кубка Гагарина Бадюков похвалил Белоруссию за игру против России на ЮЧМ

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков похвалил Белоруссию за игру против России на юниорском чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

«Команда Белоруссии очень крепкая, здорово играли, только нахватали удалений в первом периоде. А тут и реализация большинства наших ребят сделала хороший счет», — сказал Бадюков.

Напомним, Россия победила со счетом 5:2.

Уже на пятой минуте матча Матвей Мичков открыл счет. На 15-й минуте Данила Юров удвоил преимущество российской команды. Сразу после перерыва Артем Дуда сделал счет 3:0. Однако белорусам удалось забросить две шайбы. Илья Морозов и Федор Николаеня сократили отставание до минимума, но Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак забросили в ворота белорусской команды четвертую и пятую шайбу соответственно.

Ранее Роман Ротенберг поделился эмоциями от победы России над Белоруссией в 1/4 ЮЧМ.