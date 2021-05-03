Карацев пробился во второй круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев стартовал с победы на турнире категории «Мастерс» в Мадриде.

В матче первого круга Карацев в двух сетах обыграл представителя Франции Уго Умбера со счетом 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

За выход в третий круг соревнований Карацев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, посеянным под седьмым номером, которого недавно обыгрывал в третьем раунде Australian Open. Игра состоится 4 мая и начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

В прошлом месяцев Карацев, занимающий 27-ю строчку в мировом рейтинге, пробился в финал турнира в Белграде, где впоследствии проиграл итальянцу Маттео Берреттини, при этом в полуфинале россиянин сумел остановить первую ракетку мира Новака Джоковича. После поражения в финале Карацев снялся с турнира в Мюнхене.

Теннис. Мадрид. Мужчины

Уго Умбер (Франция) — Аслан Карацев (Россия) — 0:2 (5:7, 4:6)