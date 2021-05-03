Зарема Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова получила публичную должность в клубе.

На официальном сайте красно-белых сообщается, что Салихова решением общего собрания акционеров включена в состав совета директоров. Кроме нее в совет также вошел Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов в свою очередь покинул занимаемый пост в органе управления «Спартака».

Салихова, ко всему прочему, возглавит комитет по аудиту и вознаграждениям.

Салихова, по неподтвержденным данным, в 2020 году принимала ключевые решения по клубной деятельности «Спартака». В частности, именно она была инициатором увольнения генерального директора Томаса Цорна и последующим приглашением Шамиля Газизова из «Уфы», тоже отправленного в отставку позднее.

Ранее Telegram-канал BlackMirror рассказал о финансовых схемах «Спартака».