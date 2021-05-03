Неудачи фигуристки Константиновой объяснили проблемой психологического характера

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева поделилась мнением о причинах неудачных результатов Станиславы Константиновой.

20-летняя спортсменка стала работать с Буцаевой после перехода в СШОР «Москвич» из академии Евгения Плющенко, которую покинула в январе. За последние два сезона фигуристка ни разу не выходила в призы соревнований, в которых участвовала. Лучший результат Константиновой за это время — пятое место на этапе Кубка России в сезоне-2020/21.

По словам Буцаевой, из-за отсутствия стабильности Константинова не может кататься в свою силу.

«В тренировочном процессе у меня со Стасей все прекрасно, она выполняет все задания. У нее проблема психологического характера и дефицита стартов. В этом сезоне Стася участвовала лишь в двух этапах Кубка России и национальном чемпионате. Затем каталась в ледовом шоу и попала ко мне в конце января в полностью разобранном состоянии. Она месяц была без спортивных нагрузок! Мое мнение: нам со Станиславой важно сейчас как можно больше стартовать. Любые базовые турниры на уровне школ… Просто заявляться и выступать, заявляться и выступать, чтобы это стало естественным состоянием. Потому что я вижу: для Стаси любой турнир — стресс», — приводит слова тренера сайт «Матч ТВ».

Ранее Константинова рассказала о причине ухода из академии Плющенко, заявив, что в «Ангелах» для нее перестали быть комфортными условия.