Тренер Нурмагомедова назвал ошибку Хабиба как секунданта

Тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, каким видит своего подопечного в качестве тренера и секунданта.

После завершения карьеры Нурмагомедов помогает своим друзьям и братьям готовиться к поединкам, сопровождая их на боях. Но, по словам Мендеса, иногда экс-чемпион ошибается. Один из таких случаев произошел после дебютного боя его двоюродного брата Умара Нурмагомедова в UFC.

«Он станет очень хорошим тренером. Он, бывает, ошибается, но быстро учится на ошибках. Например, когда я разрешил ему войти в клетку в поединке Умара, а сам остался сзади за пределами клетки, он ни слова мне не давал сказать. После всего, что произошло, он у меня спрашивает, что я думаю о нем как о секунданте. Я ему говорю: это было здорово, но ты не давал мне ничего сказать, когда у меня была возможность. Он тут же извинился. В следующий раз такого уже не было», — произнес Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее Хабиб назвал имя своего преемника в UFC. Он считает, что им может стать его друг Ислам Махачев.