Промоутер Джошуа высмеял информацию об отмене боя с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер 31-летнего британского чемпиона мира по версии четырех организаций в тяжелом весе Энтони Джошуа, высмеял информацию об отмене боя против Тайсона Фьюри.

В Instagram-аккаунте World Boxing News, который опубликовал данную новость, Хирн оставил три эмодзи со смеющимся до слез лицом.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Фьюри является обладателем титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его активе 30 побед (21 — нокаутом) и одна ничья. 22 февраля 2020 года он одержал победу техническим нокаутом на американцем Деонтеем Уайлдером.

Ранее сообщалось, что американский боксер Майк Тайсон проведет реванш с британцем Ленн