Бывший чемпион мира WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO.

На вечере бокс, который состоялся в Манчестере, Пакер в поединке, который продлился все заявленные 12 раундов, одолел британского боксера Дерека Чисору. Победа досталась представителю Новой Зеландии раздельным решением судей с результатом 115-113, 116-111, 115-113.

29-летний Паркер одержал 28-ю победу в карьере при двух поражениях. 37-летний Чисора потерпел 11-е поражение при 33 победах.

Ранее сообщалось, что российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В поединке за титул, который продлился все заявленные 12 раундов, российский спортсмен британца Крэйга Ричардса единогласным решением судей. Победа была присуждена россиянину с результатом 118:110, 115:114, 115:113.

Бивол в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. В послужном списке непобежденного российского боксера 18 выигранных боев.