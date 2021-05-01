«Челси» обыграл «Фулхэм» и продолжает бороться за третье место в АПЛ

В Лондоне состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм», со счетом 2:0 победу одержала команда Томаса Тухеля.

На 10-й минуте Кай Хаверц открыл счет в матче. На 49-й минуте немец оформил дубль. Голевые передачи записали на свой счет Мэйсон Маунт и Тимо Вернер.

«Челси» в 34 матчах набрал 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Фулхэма» 27 очков и 18-е место в таблице.

Команда Томаса Тухеля ведет борьбу с «Лестером» за третье место, а вот «Фулхэму» грозит вылет. От спасительного 17-го места команду отделяет девять очков за четыре тура до конца первенства.

АПЛ. 34-й тур.

«Челси» (Лондон) — «Фулхэм» (Лондон) — 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Хаверц – 10, 2:0 — Хаверц – 49.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.