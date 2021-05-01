«Вы для чего там сидите?»: гендиректор «Ахмата» раскритиковал судей матча с «Ротором»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче с «Ротором» в 28-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу волгоградского клуба. Единственный мяч в игре забил Алексей Щеткин на 23-й минуте встречи.

«Сегодня VAR «проглотил» момент с нарушением правил на полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они не соизволили себе даже остановить игру, посмотреть, сигнализировать судье. Это что такое? Вы для чего там сидите? Конечно, мы обратимся в ЭСК РФС. Но кто вернет нам очки и вероятную возможность играть в финале Кубка?», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» идет на 11-м месте, имея в активе 36 баллов. В матче 29-го тура «Ахмат» на своем поле примет «Тамбов». Игра пройдет 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.