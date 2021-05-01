Туктамышева сделала фото для глянцевого журнала

Фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в Instagram фото, которые она сделала для глянцевого журнала «Собака.ru».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Стоит отметить, что в марте 2021 года Туктамышева снялась для мужского журнала «MAXIM».

Ранее журнал MAXIM представил неопубликованные ранее фотографии чемпионки мира 2015 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.