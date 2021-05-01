Форвард сборной России рассказал о проблемах в матче со Швейцарией

Нападающий сборной России Евгений Тимкин рассказал о проблемах в матче со Швейцарией, который состоялся в рамках Еврочелленджа, передает официальный сайт Федерации хоккея России.

Встреча завершилась поражением российских хоккеистов со счетом 1:3. Тимкин стал автором единственной заброшенной шайбы национальной российской команды в этом поединке.

«Пропускаем контратаки — наверное, в этом проблема. Пропустили два выхода «2 в 1» — и нам забили. Думаю, поработаем над этим и исправим. Мы тренируемся и в зале работаем, но это нас ни в коем случае не оправдывает, мы приехали в сборную и стараемся», — заявил форвард.

1 мая сборные России и Швейцарии проведут еще поединок между собой. Старт матча начнется в 18.45 по московскому времени. Тимкин в свою очередь отметил, что команда будет стараться играть на победу и постарается взять реванш за поражение.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Егор Яковлев поделился мнением о результате матча Еврочелленджа против национальной команды Швейцарии.