Попавшая в смертельное ДТП юниорская команда ехала на соревнования без официального разрешения

Попавшая в ДТП с пятью погибшими юниорская баскетбольная команда из Волгограда ехала на соревнования без официального разрешения местной федерации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе организации.

Жертвами аварии стали участники баскетбольного турнира, который был запланирован в Черкесске.

«Официальных соревнований в календаре нет. Ни областная Федерация баскетбола не давала разрешения, ни комитет по спорту – ни областной, ни городской. Как получилось, что команда вообще туда поехала? Наверняка об этом надо спросить у директора школы. Это произошло по инициативе школы. Директор туда уже выехал. К сожалению, мы не можем пока связаться с тренером. Сейчас уточняется информация о том, какое может быть оказано содействие пострадавшим и семьям погибших», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. В результате ДТП, по предварительным данным, пять несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают специалисты, чтобы установить причины случившегося.

Ранее в Краснодарском крае микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали два человека, еще шестеро пострадали.