Спортивные СМИ объявили бойкот ЦСКА из-за бана журналиста Панкова

Издания Sports.ru и «Чемпионат» объявили бойкот московскому ЦСКА из-за лишения аккредитации журналиста Андрея Панкова. Соответствующее заявление было опубликовано на интернет-порталах СМИ.

Во вторник он опубликовал текст, в котором изложил текущую ситуацию в клубе, высказался о стратегических проблемах и разных взглядах руководства на происходящее.

«Мы — редакции «Чемпионата» и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасные для будущего спортивных медиа — и мы не будем мириться с этим», — говорится в тексте.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за три тура до финиша чемпионата.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Дмитрий Булыкин объявил об уходе из совета директоров московского «Локомотива».