Хоккеист Толчинский извинился за нецензурный заряд про ЦСКА

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский извинился за нецензурный заряд про ЦСКА, который прозвучал из его уст после победы в финале Кубка Гагарина. Соответствующий пост хоккеист опубликовал в Instagram.

«Друзья! Мои высказывания, произнесенные после финального матча с ХК ЦСКА, не имели целью кого-то оскорбить и были произнесены в пылу переполнявших меня эмоций. В любом случае, я не имел права себя так вести и прошу прощения у всех тех, кого я оскорбил, не желая того.

ЦСКА дал мне дорогу в большой хоккей. В этом клубе прошла бо́льшая часть моей хоккейной жизни и с ним связано огромное множество близких и родных для меня людей. Поэтому к ЦСКА, к болельщикам к ЦСКА, у меня только уважение и, конечно, благодарность за все то, что клуб сделал для меня», — написал Толчинский.

Ранее Юрий Николаев, агент бывшего нападающего омского «Авангарда» Ильи Ковальчука, назвал преждевременной информацию об отъезде хоккеиста в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).