Биатлонистка Васильева расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей

Российская биатлонистка Маргарита Васильева в своем Instagram опубликовала историю, в которой предстала перед своими подписчиками в слезах.

Спортсменка заявила, что не может стерпеть ситуацию с низкой заработной платой.

«Когда узнала, что твоя зарплата составляет 10 тыс. рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А может кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?» — сказала Васильева.

Напомним, что в сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск допинг-тестирований.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал решение Александра Логинова, который ушел с самоподготовки и будет готовиться к олимпийскому сезону вместе с национальной командой.