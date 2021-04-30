Вратарь «Айлендерс» Варламов признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

Вратарь клуба Национальной хоккей лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Леонид Комаров, Оливер Вальстрем, Энтони Бовиллье и Мэтью Барзал.

Второй звездой поединка признан игрок «островитян» Брок Нельсон (0+2). Замкнул тройку лучших игроков Леонид Комаров (1+0).

Для Варламова это шестой «сухой» матч в сезоне. Варламов вышел на чистое первое место в НХЛ по этому показателю, обогнав Андрея Василевского «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Филиппа Грубауэра («Колорадо Эвеланш») и Марка-Андре Флери («Вегас Голден Найтс») — у всех них по пять «сухарей».

В нынешнем регулярном чемпионате Варламов сыграл 32 матча и одержал 18 побед, в среднем за игру отражая 92,6% бросков.

«Айлендерс» занимает третье место в своем дивизионе, набрав 65 очков.

Ранее юниорская сборная России по хоккею вышла в плей-офф юниорского чемпионата мира после победы над сверстниками из Германии в третьем матче группового этапа со счетом 6:1.