«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» Эмери в Лиге Европы

Испанский «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей авторами голов стали Ману Тригерос и Рауль Альбиоль. Оба мяча были забиты в первом тайме. На 57-й минуте встречи «Арсенал» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «канониров» Даниель Себальос. Отыграть один англичанам удалось усилиями Николя Пепе, который реализовал пенальти на 73-й минуте. Через несколько минут составы уровнялись, когда красную карточку получил хавбек «Вильярреала» Этьен Капу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч состоится 6 мая в Лондоне.

Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч

«Вильярреал» (Вильярреал, Испания) — «Арсенал» (Лондон, Англия) — 2:1

Голы: 1:0 — Тригерос — 5, 2:0 — Альбиоль — 29, 2:1 — Пепе (пенальти) — 73

Удаления: Капу — 80 / Себальос — 57