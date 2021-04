Унаи Эмери определился с составом «Вильярреала» на матч с «Арсеналом»

Тренерские штабы испанского «Вильярреала» и лондонского «Арсенала» определились со стартовыми составами команд на первый полуфинальный матч Лиги Европы.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Дани Парехо, Этьен Капу, Ману Тригерос, Саму Чуквуэзе, Жерар Морено, Пако Алькасер.

«Арсенал»: Бернд Лено, Калум Чемберс, Пабло Мари, Роб Холдинг, Эмиль Смит, Томас Парти, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Николя Пепе, Даниель Себальос, Букайо Сака.

Встречу обслужит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем. Игра состоится на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и начнется в 22.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

