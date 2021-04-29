«Барселона» хочет понизить зарплату Месси после краха проекта Суперлиги

Руководство «Барселоны» рассчитывает продлить контракт с нападающим и капитаном команды Лионелем Месси, чье соглашение с клубом истекает по окончании сезона.

Как сообщает Marca, каталонцы планировали предложить футболисту экономически выгодные для него условия за счет прибыли, полученной от участия в Суперлиге. Однако проект был приостановлен, и теперь сине-гранатовые хотят договориться с игроком о контракте, согласно которому его основная зарплата будет снижена. Новоизбранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже провел переговоры с агентом и в то же время отцом аргентинца Хорхе Месси, в ходе которых попросил того отнестись с пониманием к трудному экономическому положению, в котором оказался клуб. При этом сторона футболиста готова вести переговоры и искать решение для подписания нового контракта.

Отмечается, что новое соглашение с Месси будет рассчитано на два сезона, после чего игрок сможет покинуть клуб и продолжить карьеру в американской лиге MLS, где он также будет являться послом «Барселоны». По окончании карьеры футболиста аргентинцу предложат место в руководстве каталонского клуба. В стане сине-гранатовых планируют снизить зарплату Месси вдвое, но в то же время выплачивать ему средства за выполнение функций амбассадора «Барселоны», что компенсирует аргентинцу его финансовые потери.

Лионель Месси всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне». В июне ему исполнится 34 года. Аргентинец является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (773) и забитых мячей (667) во всех турнирах.