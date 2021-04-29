Бывший вице-президент «Ростова» прокомментировал слухи о скандале с экс-игроком клуба

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник желто-синих Гуэлор Канга Каку может быть уличен в подделке документов. Ранее сообщалось, что реальный возраст спортсмена может отличаться на пять лет от указанного в его документах.

«Мы очень благодарны Канга за время, проведенное в «Ростове». Это лучшие времена «Ростова», тогда мы выиграли первый кубок с Канга. Взяли серебро и попали в Лигу чемпионов. Он нам помог очень сильно. У «Ростова» к нему никаких вопросов. А если он на два или на пять лет старше своего возраста, это уже не наши проблемы. И мне в это не верится. Человек давно играет за сборную под эгидой ФИФА, он поиграл в топ-клубах Европы, играл в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. Тогда почему-то ничего не всплывало, а сейчас всплыло, когда Канга стало 30 лет. Поэтому мне кажутся бредовыми эти разговоры», — цитирует Шикунова Sport24.

Свою профессиональную карьеру футболист начал в габонском «Мангаспорте», после чего выступал за местные клубы «Миссил» и «Мунана». В декабре 2013 года он перешел в «Ростов», за который в общей сумме провел 82 матча, забив восемь мячей и сделав 14 результативных передач. Летом 2016 года Канга стал игроком «Црвены Звезды», за которую выступает по сей день. За национальную сборную Габона хавбек провел 46 матча и забил два мяча.