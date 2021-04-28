Федерация шашек России опротестует результат скандальной партии на ЧМ

Федерация шашек России (ФШР) опротестует результат партии между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши.

«Мы соберемся на этой неделе для внеочередного президиума, чтобы оспорить результаты партии на чемпионате мира, скорее всего. У нас есть 14 членов президиума, которые большинством проголосуют за это», — сказал глава ФШР Анатолий Никитин в беседе с «Известиями».

Флаг России был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский эмоционально отреагировал на инцидент с флагом России на чемпионате мира по шашкам.