Названы три лучших игрока 33-го тура АПЛ

Определены три лучших футболиста 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Первым стал защитник лондонского «Челси» Бэн Чилуэлл, который в матче против «Вест Хэм Юнайтед» сделал голевую передачу.

Также в список попал нападающий «Бернли» Крис Вуд, оформивший хет-трик в противостоянии с «Вулверхэмптоном», а также голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка, пропустивший один мяч и сделавший восемь сэйвов в игре с «Ливерпулем».

После 33 туров чемпионата Англии лидером турнирной таблицы является «Манчестер Сити», который набрал 77 очков. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», имеющий в активе 67 баллов. Замыкает тройку лидеров «Лестер» (62).

Ранее сообщалось, что Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на попадание в Зал славы лиги. В список вошли 23 футболиста. Как сообщает официальный сайт АПЛ, будет проведено голосование болельщиков и специального жюри, по итогам которого шесть футболистов попадут в Зал славы АПЛ. Подчеркивается, что в этом году попасть в Зал славы АПЛ смогут только игроки, которые закончили карьеру к 1 августа 2020 года.