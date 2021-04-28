Названы пять лучших голов 33-го тура АПЛ

Определены пять лучших голов 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Возглавил список лучших египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который отличился в поединке с «Ньюкаслом».

Также в рейтинг были включены: форвард «Челси» Тимо Вернер (поединок с Вест Хэмом»), нападающий «Бернли» Крис Вуд (матч с «Вулверхэмптоном»), полузащитник «Бернли» Эшли Вествуд и нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо (игра с «Кристал Пэлас»).

После 33 туров чемпионата Англии лидером турнирной таблицы является «Манчестер Сити», который набрал 77 очков. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», имеющий в активе 67 баллов. Замыкает тройку лидеров «Лестер» (62).

Ранее сообщалось, что Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на попадание в Зал славы лиги. В список вошли 23 футболиста. Как сообщает официальный сайт АПЛ, будет проведено голосование болельщиков и специального жюри, по итогам которого шесть футболистов попадут в Зал славы АПЛ. Подчеркивается, что в этом году попасть в Зал славы АПЛ смогут только игроки, которые закончили карьеру к 1 августа 2020 года.