Сборная США пошутила после поражения от России в стартовом матче ЮЧМ

Сборная США в Twitter пошутила после поражения от России в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.

«Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира», — гласит сообщение американцев.

Напомним, в первом матче чемпионата мира 2015 года США проиграли сверстникам из России со счетом 1:3. Это поражение не помешало североамериканцам выиграть турнир, обыграв в финале Финляндию (2:1).

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев отреагировал на победу России над США в матче юниорского чемпионата мира по хоккею.