Экс-игрок ЦСКА Ярошик не исключил своего возвращения в Россию

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик, который 26 апреля был уволен с поста наставника словенского «Целе», заявил, что был бы рад вернуться в Россию, передает Metaratings.ru.

«Конечно, я был бы рад вернуться в Россию. Я не отказываюсь ни от одного из вариантов. Ну, а пока что буду болеть за ЦСКА и смотреть все матчи по телевизору», — заявил Ярошик.

Напомним, чех выступал за красно-синих с 2003 по 2004 год. Также он играл за лондонский «Челси», шотландский «Селтик», самарские «Крылья Советов», пражскую «Спарту» и испанский «Алавес».

В составе армейцев Ярошик стал чемпионом России сезона-2003.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает шестое место, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Ивицы Олича сыграют на своем поле с «Уфой». Встреча состоится 1 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после массовой драки фанатов ЦСКА и «Спартака».