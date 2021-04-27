Полицейский предложил Леброну встретиться «без камер» после скандального твита игрока

Американский офицер полиции Деон Джозеф в открытом письме обратился к баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу после того, как игрок оставил неоднозначное сообщение в Twitter в адрес полицейского Николаса Рирдона, который 21 апреля застрелил вооруженную 16-летнюю афроамериканскую девушку. После этого Леброн опубликовал его фотографию у себя в социальной сети и оставил подпись «Ты следующий», но впоследствии удалил твит.

Позднее с жесткой критикой в адрес Джеймса выступили многочисленные спортсмены и члены общественности, обвинив того в расизме. Деон Джозеф в своем письме назвал позицию Леброна в отношении полиции «чрезвычайно экстремальной и необоснованной», предложив тому лично встретиться, чтобы объяснить, как работают правоохранительные органы в США.

«Вы устранились, вместо того, чтобы извиниться. Вы сказали, что удалили твит, потому что не хотели разжигать ненависть, тогда как сам твит был воплощением ненависти и свидетельствовал о непонимании опасности ситуации. Мне кажется, что я смогу помочь вам понять реальность профессии полицейского и показать, что есть еще одна сторона, которую вам нужно услышать. Предложение лежит на столе, Леброн. Без камер. Без помпы. Просто двое мужчин, которым не все равно, поговорят», – цитирует часть письма Outkick.

Ранее известный в прошлом игрок в американский футбол О. Джей Симпсон осудил пост Леброна и поддержал офицера, застрелившего афроамериканку.