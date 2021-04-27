«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «МЮ»

«Лестер Сити» в матче, проходившем в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги, одержал волевую победу над «Кристал Пэлас».

Встреча состоялась на арене «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу местной команды.

Счет в игре открыл нападающий «орлов» Уилфрид Заха на 12-й минуте, в начале второго тайма восстановить равенство «лисам» помог гол защитника Тимоти Кастаня, а принес победу «Лестеру» точный удар форварда Келечи Ихеаначо на 80-й минуте встречи.

Таким образом, «Лестер» сумел воспользоваться осечкой «Манчестер Юнайтед», проведшим свою последнюю игру вничью, и сократил отставание от манкунианцев в борьбе за второе место до пяти очков. «Кристал Пэлас» с 38 баллами располагается на 12-й строчке турнирной таблице и имеет в запасе еще одну игру.

Ранее стало известно, что главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отклонил предложение возглавить «Тоттенхэм Хотспур», который ищет замену уволенному Жозе Моуринью.

Футбол. АПЛ. 33-й тур

«Лестер Сити» (Лестер) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 2:1

Голы: 0:1 — Заха, 12; 1:1 — Кастань, 50; 2:1 — Ихеаначо, 80