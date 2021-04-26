Уткин: Романцев, в отличие от Гинера, никогда не хотел меня убить

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался о несостоявшейся покупке «Спартака» нынешним президентом ЦСКА Евгением Гинером, а также об отношении к Гинеру и экс-главному тренеру красно-белых Олегу Романцеву.

«Очень часто вспоминают, что, когда Гинер явился в футболе, он сначала хотел купить «Спартак». По этому поводу задается вопрос: могла ли продлиться эпоха Романцева в этой связи? Могло ли это быть удивительной синергией двух действительно выдающихся людей, как к ним ни относись? Я к Романцеву отношусь значительно лучше — он по крайней мере никогда не хотел меня убить. Могло ли быть круче? Самое удивительное, что нет. Эпоха Романцева закончилась не потому, что они не объединились с Гинером, и не потому, что не нашлось никого, кто пришел бы вместо Гинера в «Спартак» в начале 2000 годов. Эпоха Романцева закончилась, потому что закончились батарейки у Олега Ивановича, к сожалению», — сказал Уткин в ролике на своем YouTube-канале.

Уткин не в первый раз говорит о том, что Евгений Гинер хотел его убить. Гинер назвал эти обвинения ерундой и фантазиями комментатора.

В 2001 году на жизнь Василия Уткина действительно покушались неизвестные, журналисту нанесли два удара отверткой в спину возле его дома.

Ранее сообщалось, что Уткин назвал чушью информацию об уходе «Челси» из Суперлиги по требованию Кремля.